Krieg in der Ukraine Wladimir und Vitali Klitschko - Seite an Seite in ihrem schwersten Kampf

Vitali und Wladimir Klitschko kämpfen wieder. Nicht mehr im Boxring, dafür jetzt in Kiew gegen die russischen Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt. Seit 2014 ist Vitali Klitschko - der ältere der beiden Brüder - Bürgermeister der Metropole mit ihren 2,8 Millionen Einwohnern. In diesen Tagen hat er die schwierige Aufgabe, die Menschen zugleich vor Luftangriffen zu warnen und ihnen Mut zuzusprechen. "Der Feind will das Herz unseres Landes erobern. Aber wir werden kämpfen und Kiew nicht aufgeben", schreibt der 50-Jährige im sozialen Netzwerk Telegram.

Emotionale Appelle an die Welt

Auch sein fünf Jahre jüngerer Bruder Wladimir, der Vitali äußerst ähnlich sieht, befindet sich in Kiew. Unter dem Eindruck der russischen Angriffe meldete er sich freiwillig für die Reserve-Armee seines Landes und weicht seinem Bruder seitdem nicht von der Seite. Auch Wladimir nutzt Social-Media-Videos, um emotionale Appelle in die Welt zu schicken und auch er zeigt sich dabei in militärischer Uniform. Was beide neben der scharfen Kritik an Russlands Präsident Wladimir Putin aber am meisten eint: müde Gesichtszüge und eine ernste Miene. Das optisch auffälligste Unterscheidungsmerkmal ist, dass Wladimir zwischenzeitlich einen Drei-Tage-Bart hat und Vitali auch im Krieg glatt rasiert ist.

Vitali Klitschko wendet sich immer wieder mit Videobotschaften an seine Landsleute und an die Welt. (Archiv) Bildrechte: dpa

"Sie kämpfen für ihre Heimat"

In dieser schweren Zeit komme den Klitschko-Brüdern auch ihre im Profi-Sport jahrelang trainierte Willensstärke zugute, meinen Experten und Wegbegleiter. "Was die beiden Jungs gerade für ihr Land tun, ist unbeschreiblich. Als mehrfache Millionäre könnten sie sich überall ein schönes Leben leisten, aber sie kämpfen im Krieg für ihre Heimat", sagt Thomas Pütz, Präsident des Bundes Deutscher Berufsboxer (BDB).

Unterschiedliche Charakterzüge

Vitali und Wladimir seien sehr unterschiedliche Charaktere, meint Pütz: "Wladimir denkt viel nach, wägt ab, ist vorsichtig. Vitali dagegen legt den Schalter um und lässt sich nicht stoppen. Sein unbedingter Wille, seine mentale Kraft sind herausragend." Auch sein einstiger, 2014 verstorbener Trainer und väterlicher Freund Fritz Sdunek sagte einmal über seinen Schützling: "Ich kenne Vitali genau. Wenn er etwas anfängt, bringt er es auch mit 100 Prozent zu Ende."

Die Klitschko-Brüder mit ihrem früheren Box-Trainer Fritz Sdunek. (Archiv) Bildrechte: dpa

Aus Kirgistan an die Box-Weltspitze

Vitali wurde 1971 als Sohn eines ukrainischen Luftwaffen-Obersts und einer Lehrerin im sowjetischen Kirgistan geboren, Wladimir 1976 in Kasachstan. Ihre Mutter Nadesha lebt heute in der Ukraine. Als die beiden Boxer 1996 in Hamburg vorgestellt wurden, ging ein Raunen durch die versammelte Journalisten-Menge. Zwei Hünen - Vitali 2,01 Meter, Wladimir 1,98 Meter - gehörten fortan zum Hamburger Universum-Boxstall. Mit ihren K.o.-Siegen und Titeln mischten die Brüder die Schwergewichtsszene auf und dominierten sie über Jahre.

Vitali ist "der beste Schwergewichtler"

Vitali hatte im Vergleich zu seinem jüngeren Bruder nicht die elegante Technik, Beweglichkeit und Geschmeidigkeit im Ring. Dafür war er seinem Bruder in der Schlagkraft überlegen. Von seinen 47 Profikämpfen gewann er 45 - und das mit einer sagenhaften K.o.-Quote von 87,23 Prozent. "Dr. Eisenfaust", wie Vitali Klitschko aufgrund seiner Schlaghärte genannt wurde, war WBO- und später WBC-Weltmeister. Seinen größten Kampf bestritt er gegen den britischen Weltmeister Lennox Lewis im Juni 2003. Zwar verlor er in einem mitreißenden Duell durch technischen K.o. - aber möglicherweise nur, weil der Ringrichter den Kampf wegen eines stark blutenden Risses in Klitschkos Augenbereich abbrach. "Wenn er gesund ist, ist er der beste Schwergewichtler", sagte sein damaliger Promoter Klaus-Peter Kohl damals.

Wegen seiner Schlaghärte wurde Vitali Klitschko auch "Dr. Eisenfaust" genannt. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Profisportler mit politischen Ambitionen

Schon während seiner Zeit als Profisportler erwog Vitali einen späteren Einstieg in die ukrainische Politik, 2010 gründete er die Partei UDAR (Ukrainische demokratische Allianz für Reformen). Nach seinem erfolgreichen WM-Kampf im September 2012 gegen Manuel Charr dauerte es nicht mehr lange, bis der dreifache Vater das Boxen aufgab. "Wir haben einen tollen Sportsmann verloren. Aber die Ukraine hat eine super Politiker gewonnen", sagte BDB-Präsident Pütz damals bei Klitschkos Abschied.

Fragwürdige Verbindung zur Swoboda-Partei

2014 wurde Vitali Bürgermeister der Hauptstadt Kiew. Um die alte Führung loszuwerden, hatte sich Klitschko mit den Vertretern der antisemitisch und nationalistisch verorteten Swoboda-Partei verbündet - und das sorgte sowohl in Deutschland als auch in der Ukraine für Kritik. Es sei schlicht nicht möglich, "alles sofort zu ändern, aber wir ändern schrittweise", entgegnete Klitschko seinerzeit den Kritikern. Sein politisches Kapital war damals, dass er unverdächtig ist, auf alte Seilschaften angewiesen zu sein: Sein gewaltiges Vermögen hat er im Sport gemacht und vor allem im Ausland. Seine Ehefrau Natalia und ihre drei Kinder leben nach wie vor in Hamburg.

Vitalis Frau Natalia bei einer Ukraine-Kundgebung in Hamburg. (Archiv) Bildrechte: dpa

Die Klitschkos auf der Todesliste

Derzeit befinden sich die Klitschko-Brüder gemeinsam in Kiew, beschützt von Spezialkräften. Das ist nötig, denn beide sollen neben Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj ganz oben auf russischen Todesliste stehen. Jeder Mann sei stolz darauf, für die Zukunft seiner Familie sterben zu können, sagte Vitali Klitschko jüngst in einer seiner Ansprache. "Dieser sinnlose Krieg wird keine Sieger hervorbringen, aber Verlierer. Doch zusammen sind wir stark", heißt es in einer gemeinsamen Videobotschaft der Brüder. "Vitali in seinem Amt als Bürgermeister ist für mich zur Zeit ein Übermensch. Es geht um Leben und Tod. Ich bewundere seine Haltung und sein Engagement zutiefst. Das ist viel, viel größer als das, was er im Boxring erreicht hat", sagt BDB-Präsident Pütz.