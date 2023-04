In China ist erstmals ein Mensch nach einer Infektion mit einer seltenen Form der Vogelgrippe gestorben. Die 56-jährige Frau aus der südlichen Provinz Guangdong war nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO überhaupt erst der dritte registrierte Mensch, der sich mit dem Subtyp H3N8 der Vogelgrippe infizierte. Bei diesem Subtyp handelt es sich nicht um die H5N1-Entwicklungslinie 2.3.3.4b, die gerade weltweit unter Wildvögeln und Geflügel grassiert und auch schon bei verschiedenen Säugetieren nachgewiesen wurde und schwere Verläufe zur Folge hat.

Die 56 Jahre alte Frau habe Vorerkrankungen gehabt und sei nach offiziellen Angaben am 3. März mit einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus gekommen. Dort sei sie am 16. März verstorben. Zuvor sei sie auf einem Markt mit infiziertem Geflügel in Kontakt gekommen. Weitere Menschen, mit denen die Frau Kontakt hatte, hätten sich nicht angesteckt.