Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten weltweit an Ideen, wie man das Vogelgrippe-Virus in Schach halten kann. Die Gefahr, dass das Virus die nächste Pandemie auslöst, ist durchaus gegeben.

In kleinerem Ausmaß hat es ähnliche Impfungen bereits in Zoos in Deutschland sowie bei gehaltenem Geflügel in vielen Ländern gegeben.



