Corona-Impfstatus Ab Herbst: Nur mit drei Impfungen vollständig geimpft

Doppelt, drei- oder sogar vierfach geimpft - in der aktuellen Corona-Politik spielt der Impfstatus kaum eine Rolle. Das wird sich ab Herbst ändern. Denn am 1. Oktober tritt das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft.