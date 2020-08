Die Ministerpräsidenten der Länder beraten am Donnerstag mit Kanzlerin Angela Merkel über eine Neuausrichtung der Corona-Strategie. Erstmals seit Juni. Denn bislang kochte jedes Bundesland sein eigenes Süppchen in Sachen Bußgeld bei Maskenverweigerern, Gästeanzahl bei Feiern oder Regelungen für Schüler und Lehrer. Ziehen jetzt alle an einem Strang und beschließen einheitliche Regeln?