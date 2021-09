Nach dem Ausbruch des Vulkans Cumbre Vieja auf der Kanareninsel La Palma ist die Zahl der Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten, auf 6.000 gestiegen. Nach Behördenangaben wurden nach dem Austreten von Lava an einer weiteren Stelle 500 Menschen in Sicherheit gebracht. Insgesamt leben rund 80.000 Menschen auf La Palma. Körperlich zu Schaden kam nach bisherigen Berichten niemand. Allerdings wurden durch die fast 1.000 Grad heißen Lavaströme bereits rund 160 Häuser zerstört.

Die neue Ausbruchsstelle befinde sich in der dünn besiedelten Gegend von Tacande in der Gemeinde El Paso. Die Erde brach dort nach einem Erdbeben der Stärke 4,1 auf, wie das Vulkanologische Institut der Kanaren mitteilte. Der Cumbre Vieja war am Sonntag (19.09.) zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder ausgebrochen. Die Rauchwolken über dem Vulkan sind hunderte Meter hoch. Täglich stößt der Vulkan 8.000 bis 10.500 Tonnen Schwefeldioxid aus.