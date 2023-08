Trotz des miesen Wetters und des Einlassstopps in diesem Jahr beim Heavy-Metal-Festival in Wacken sind die Tickets für 2024 bereits in Rekordzeit ausverkauft!



Nach nur viereinhalb Stunden waren alle Tickets für das kommende Jahr restlos weg, wie die Veranstalter in der Nacht zum Montag (07.08.2023) auf ihrer Facebook-Seite mitteilten.