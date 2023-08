Die Tickets haben 299 Euro gekostet. Jensens Rechnung zufolge fehlen Einnahmen in Höhe von mehr als sieben Millionen Euro. Was bleibt übring von wacken 2023? Jede Menge Müll und für die Veranstalter ein Millionenschaden. Bildrechte: dpa

Erste Ticket-Infos für Wacken 2024

Nach dem Einlassstopp für Tausende Heavy-Metal-Fans war für abgewiesene Kartenbesitzer ein Vorkaufsrecht im Gespräch. "Es ist klar: Wer nicht kommen konnte, kriegt erst mal die Kohle zurück und dann wahrscheinlich ein Vorkaufsrecht", sagte Festival-Mitbegründer Thomas Jensen den "Kieler Nachrichten".

Viele Fans hätten die Veranstalter angeschrieben, weil sie ihr Ticket für dieses Jahr gerne gegen eines für 2024 tauschen wollten. "Das ist aber ein Prozedere, wie das dann technisch geht. Wir nehmen jeden Vorschlag auf." Festival-Mitbegründer Thomas Jensen will den Metal-Fans, die dieses Jahr draußen bleiben mussten, ein Vorkaufsrecht für Tickets einräumen. Bildrechte: dpa

Das Festival stand nach Angaben von Jensen sogar knapp vor einer Absage. "Aber es waren ja zum Zeitpunkt des Einlassstopps schon über 40.000 Gäste auf dem Campingground und schätzungsweise weitere 20.000 im Umfeld [...], so dass eine Absage mit der Abreise dieser Gäste, in enger Abstimmung mit den Behörden, am Ende keine Option war", sagte Jensen. Nur, weil schon so viele Fans auf dem Gelände waren, wurde Wacken 2023 nicht abgesagt. Bildrechte: dpa

Bundeswehr hilft auf dem Festival

Die Bundeswehr hatte den Wacken-Veranstaltern mit einer provisorischen Fahrbahn auf dem schlammigen Gelände ausgeholfen. Ein Bundeswehrsprecher bestätigte das Verlegen einer 150 Meter langen zusammenfaltbaren Straße. Dies sei geschehen, um Zuwege für Rettungskräfte zu gewährleisten. "Das ist eine Unterstützungsleistung für die Rettungsdienste und für die Polizei, um Notfall Menschen versorgen zu können."

Das anhaltend schlechte Wetter war ein großes Thema in Wacken 2023: Aufgrund der anhaltend schwierigen Geländesituation veröffentlichten die Veranstalter das Programm tagesaktuell, um auf kurzfristige Änderungen reagieren zu können. Schlechtes Wetter, gute Stimmung: Metal-Fans in Wacken. Bildrechte: dpa

Tradition: Feuerwehrkapelle eröffnet Festival

Eröffnet worden war das Festival am Mittwochvormittag (02.08.) mit einem Kurzauftritt der Wackener Feuerwehrkapelle. Die Musiker spielten zunächst "Rosamunde" und danach nur noch ein Lied - "Let Me Entertain You" von Robbie Williams. Wie ein dpa-Fotoreporter berichtete, hatten sich für den Auftritt vor einer der kleineren Festivalbühnen nur rund 100 Besucher versammelt. Kultauftritt der "Firefighters Wacken" - leider nur vor wenig Publikum. Bildrechte: dpa

Veranstalter: "Wir sind sehr traurig."

Wenige Stunden vor dem geplanten Festivalstart hatten die Veranstalter am Mittwoch einen dauerhaften Anreisestopp für alle Besucher verkündet: Es bestehe ein vollständiger Einlassstop, hieß es. Am Tag hatte die Ansage noch gelautet: Gäste dürften auf das Gelände, aber nicht mehr mit Fahrzeugen. Begründet hatten die Veranstalter dies mit dem vielen Regen.

"Wir sind sehr traurig, diese schwere Entscheidung - zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals - treffen zu müssen", teilten sie mit. Am Dienstag wurde noch versucht, einzelne Autos mit Traktoren aufs Festivalgelände zu ziehen. Später wurde das Experiment abgebrochen und ein Anreisestopp verkündet. Bildrechte: dpa

Zudem hatte der Veranstalter dazu aufgerufen, ohne Festivalbändchen auch nicht in den Ort Wacken zu kommen. Es gebe keine Parkplätze für Besucher, die nur das Dorf besuchen wollen, teilte der Veranstalter bei Instagram mit. Ein Besuch sei einfach nicht möglich.

Deutlich weniger Metal-Fans als sonst

Zum Festival waren ursprünglich 85.000 Fans erwartet worden. Festival-Chef Thomas Jensen ging zunächst davon aus, dass nur etwa die Hälfte der erwarteten Fans später auf dem Gelände sein würde. "Ich hoffe, dass wir die Hälfte drinnen haben oder noch mehr", sagte er der dpa. Nach Polizeischätzungen waren etwa 50.000 Menschen vor Ort. Sie waren schon vor dem Anreisestopp auf dem Gelände und dürfen bleiben. Etwa 50.000 Besucher sind auf dem Gelände des Wacken-Festivals - und dürfen dort auch bleiben. Bildrechte: dpa

Wir müssen das Gelände jetzt zumachen, es geht nicht anders. Wir werden uns was einfallen lassen, da könnt ihr euch drauf verlassen. Aber jetzt ist der Punkt erreicht, das Gelände kann nicht mehr Leute aufnehmen. Wir hatten eine Wettersituation, wie wir sie in der Anreise noch nie hatten. Festival-Chef Thomas Jensen

Enttäuschte Fans auch in Hamburg

Nach dem Einlassstopp waren viele am Hamburger Volksparkstadion gestrandete Fans wieder abgereist. Hunderte Fans hatten dort auf einem Parkplatz abgewartet, nachdem der Veranstalter am Montag zunächst gebeten hatte, sich einen Warteplatz zu suchen und dann am frühen Mittwoch erklärt hatte, es würden keine weiteren Besucher mehr aufs Gelände gelassen. Das Wacken-Festival kämpft fast schon traditionell mit dem schlechten Wetter. Der Spaß kommt trotzdem nicht zu kurz. Hier ein Bild aus dem Jahr 2018. Bildrechte: dpa

Verkehrschaos am Dienstag

Die Straßen rund um den Ort bei Itzehoe waren am Dienstag völlig verstopft. Auch auf zahlreichen Feldwegen staute es viele Kilometer. Einige Metal-Fans holten spontan Campingstühle aus ihren feststeckenden Autos und setzten sich gut gelaunt an den Straßenrand. Chaos bei der Anreise zum Festival: Zum Teil bildeten sich am Dienstag kilometerlange Staus. Bildrechte: dpa

Verärgerte Fans machen ihrem Unmut Luft

Auf der Wacken-Insta-Seite kritisierten zahlreiche Fans die Veranstalter. Ein Nutzer schrieb: "Wer ein Festival in Norddeutschland auf dem Acker stattfinden lässt, sollte mit Regen planen und entsprechend reagieren können und nicht hilflos umherschwirren."

Glückliche Fans bei Wacken 2023 - aber was passiert mit den 35.000, die nicht reindurften? Bildrechte: dpa

Meteorologe macht keine Hoffnung auf besseres Wetter

Der Deutsche Wetterdienst machte Wacken-Besuchern keine Hoffnung auf Besserung. "Es bleibt äußerst unbeständig", sagte Meteorologe Thore Hansen. Erst für Freitag kündigte er eine kleine Wetterbesserung an. Einzelne Schauer seien aber weiter möglich. Anreise mit dem Fahrrad: Fast drei Tage war Lukas Litwin von Bochum nach Wacken unterwegs. Das schlechte Wetter stört ihn nicht. Bildrechte: dpa

Diese Acts spielten dieses Jahr bei Wacken

Insgesamt waren in Wacken mehr als 200 Konzerte auf neun Bühnen geplant. Bereits das vierte Mal in Wacken dabei war die britische Band Iron Maiden. Zudem waren Acts wie Megadeth und Helloween angekündigt. Doro Pesch spielte schon am Mittwochabend ihr Set. Metal-Queen Doro Pesch ist fast schon ein Stammgast bei Wacken. Bildrechte: dpa

Wegen des verspäteten Beginns fiel das Programm dieses Jahr letztlich weniger umfangreich aus - mehrere Bands konnten nicht auftreten. Es handele sich unter anderem um Gruppen, die am Nachwuchs-Wettbewerb "Metal Battle" teilgenommen hätten.

Heavy-Metal-Legende Lemmy Kilmister wurde geehrt

Ein Teil der Asche des verstorbenen Frontmanns Lemmy Kilmister von der Rockband Motörhead kam auf das Wacken-Gelände: Lemmy fand eine weitere Ruhestätte beim Wacken Open Air, wie die Veranstalter mitteilten. Motörhead-Frontmann Lemmy Kilmister starb 2015. Seine Band spielte oft in Wacken. Bildrechte: IMAGO / MediaPunch

Der 2015 verstorbene Musiker sollte auf dem Festival "mit einem unvergesslichen Akt geehrt werden". "Dass Lemmy zurück nach Wacken kommt, ist uns eine große Ehre - wie groß lässt sich kaum in Worte fassen", sagte Festival-Mitbegründer Thomas Jensen. "Wir werden ihm einen Ort des Andenkens schaffen, der seiner Bedeutung für ein ganzes Genre und darüber hinaus gerecht wird."