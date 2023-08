Bei der Anreise zum Wacken-Festival, das am Mittwoch startet, brauchen die Besucher sehr viel Geduld - und wetterfeste Kleidung. Die Straßen rund um den Ort bei Itzehoe waren am Dienstag mit Autos verstopft. Auch auf zahlreichen Feldwegen staute es viele Kilometer. Einige Metal-Fans holten spontan Campingstühle aus ihren feststeckenden Autos und setzten sich gut gelaunt an den Straßenrand.

Chaos bei der Anreise zum Festival: Zum Teil bildeten sich am Dienstag kilometerlange Staus. Bildrechte: dpa