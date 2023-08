Wenige Stunden vor dem geplanten Festivalstart haben die Wacken-Veranstalter am Mittwoch einen dauerhaften Anreisestopp für alle Besucher verkündet: Es bestehe ein vollständiger Einlassstop, hieß es. Am Tag zuvor lautete die Ansage noch: Gäste dürften auf das Gelände, aber nicht mehr mit Fahrzeugen. Begründet hatten die Veranstalter dies mit dem vielen Regen.

Wir müssen das Gelände jetzt zumachen, es geht nicht anders. Wir werden uns was einfallen lassen, da könnt ihr euch drauf verlassen. Aber jetzt ist der Punkt erreicht, das Gelände kann nicht mehr Leute aufnehmen. Wir hatten eine Wettersituation, wie wir sie in der Anreise noch nie hatten.

Eröffnet wurde das Festival am Mittwochvormittag mit einem Kurzauftritt der Wackener Feuerwehrkapelle. Die Musiker spielten zunächst "Rosamunde" und danach nur noch ein Lied - "Let Me Entertain You" von Robbie Williams. Wie ein dpa-Fotoreporter berichtete, hatten sich für den Auftritt vor einer der kleineren Festivalbühnen nur rund 100 Besucher versammelt.