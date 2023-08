Das anhaltend schlechte Wetter bleibt ein großes Thema in Wacken: Aufgrund der anhaltend schwierigen Geländesituation wollen die Veranstalter das Programm tagesaktuell veröffentlichen, um auf kurzfristige Änderungen reagieren zu können. Am Donnerstag sei weiterer Regen im Anmarsch, prognostizierte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Auch kurze Gewitter seien nicht ausgeschlossen.

Eröffnet wurde das Festival am Mittwochvormittag mit einem Kurzauftritt der Wackener Feuerwehrkapelle. Die Musiker spielten zunächst "Rosamunde" und danach nur noch ein Lied - "Let Me Entertain You" von Robbie Williams. Wie ein dpa-Fotoreporter berichtete, hatten sich für den Auftritt vor einer der kleineren Festivalbühnen nur rund 100 Besucher versammelt.