Den sogenannte kleine Waffenschein benötigt man, um erlaubnisfreie Waffen in der Öffentlichkeit mitzuführen: Schreckschuss- , Reizstoff- und Signalwaffen . Diese Waffen müssen ein sogenanntes PTB-Siegel aufweisen. Das belegt, dass die Waffen von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt geprüft und abgenommen worden und damit wirklich "erlaubnisfrei" sind. Töten kann man mit diesen Waffen in der Regel nicht. Um einen kleinen Waffenschein zu erwerben, müssen Antragsteller volljährig sein sowie eine körperliche und geistige Eignung nachweisen.

Ein großer Waffenschein berechtigt seinen Inhaber, erlaubnispflichtige Waffen - d.h. Schuss- oder Reizgaswaffen - in der Öffentlichkeit dabei zu haben. Das bedeutet, dass eine Schusswaffe geladen und zugriffsbereit am Körper oder in einem Behältnis mitgeführt werden darf. Zum Besitz einer solchen Waffe berechtigt der Waffenschein nicht. Dafür ist zusätzlich eine Waffenbesitzkarte notwendig.



Damit ein großer Waffenschein bewilligt wird, müssen potentielle Antragsteller volljährig sein, ein einwandfreies Führungszeugnis vorweisen können, eine Zuverlässigkeitsprüfung absolvieren, einen Nachweis über die persönliche Eignung zum Führen einer Waffe erbringen sowie die Notwendigkeit, eine Waffe mit sich zu führen, nachweisen. Vor allem Letzteres gestaltet sich besonders schwierig. Daher werden in Deutschland große Waffenscheine nur in Ausnahmefällen ausgestellt.



UND: Ohne zusätzliche Ausbildung gibt's den großen Waffenschein nicht. Grundvoraussetzung für die Antragstellung ist ein sogenannter Sachkundenachweis. Der ist mit der Teilnahme an einem Lehrgang mit abschließender staatlicher Prüfung verbunden.