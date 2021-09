Auch wer nicht gegen das Coronavirus geimpft oder davon genesen ist, hat keine Ausrede, die Bundestagswahl am 26. September zu schwänzen. Denn auch in Gegenden, in denen die 3G-Regel greift, ist für den Gang zur Wahlurne kein Corona-Test nötig. Das lässt die Bundesregierung u.a. über ihren Facebook-Kanal wissen.