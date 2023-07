In Griechenland, genauer gesagt auf Rhodos, wüten heftige Brände. Dort steht ein Waldgebiet in Flammen. 30.000 Menschen mussten auf der Urlaubsinsel evakuiert werden, darunter Einheimische und Touristen. 19.000 von ihnen wurden mit Bussen und Booten der Küstenwache in Sicherheit gebracht. Der Polizei zufolge handelt es sich um die größte Evakuierungsaktion wegen eines Brandes, die es jemals in Griechenland gab. Tausende Touristen müssen nun auf der Straße, in Sporthallen, am Flughafen und in anderen provisorischen Unterkünften ausharren. Am Sonntag (23.7.2023) reisten trotzdem neue Touristen an.