Explosionen in Munitionslager durch Waldbrand ausgelöst



Auch der Brand in einem Munitionslager in der Region Thessalien scheint wieder unter Kontrolle zu sein. Dort hatte ein Feuer am Donnerstag auf eine Kaserne der Luftwaffe in Nea Anchialos nahe der Hafenstadt Volos übergegriffen und mehrere Explosionen in einem Munitionslager ausgelöst. Mehr als 130 Menschen mussten nach Angaben der Küstenwache aus der Gemeinde in Sicherheit gebracht werden. Mittlerweile können aber auch hier die Bewohner in ihre Häuser zurückkehren.



Vier Tote bei Waldbränden



Bei den Bränden in Griechenland sind bislang vier Menschen ums Leben gekommen. Schätzungen des Athener Observatoriums zufolge, gingen knapp 50.000 Hektar Wald und Vegetation in Flammen auf. 30.000 Menschen mussten auf der Urlaubsinsel Rhodos evakuiert werden, darunter Einheimische und Touristen. 19.000 von ihnen wurden mit Bussen und Booten der Küstenwache in Sicherheit gebracht.