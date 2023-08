Brände in Griechenland unter Kontrolle

Die Waldbrände in Griechenland, insbesondere auf der beliebten Urlaubsinsel Rhodos, sind weitgehend gelöscht. Wie der staatlich griechische Rundfunk am Freitag (28.07.2023) mitteilte, sind fast alle Brände unter Kontrolle und die übrigen Brandherde werden nach und nach beseitigt. Nach fünfzehn Tagen des Alarmzustandes befand sich Griechenland am Freitag wieder zum ersten Mal nicht im Notstand.



Die Einwohner der Insel konnten bereits zurückkehren und haben mit den Räumungsarbeiten begonnen. Dennoch gelten zahlreiche Regionen in Griechenland weiterhin als risikoreich. Laut der Nachrichtenagentur AFP sind die Einsatzkräfte weiterhin auf "dem Kriegspfad gegen die Flammen".



Erst seit Donnerstag (27.7.2023) ist die Hitzewelle in Griechenland etwas abgeebbt. Die Temperaturen sind mittlerweile von ca. 45 Grad auf 35 Grad gefallen.



Die traurige Bilanz: Alleine bei den Feuern auf Rhodos sind 296,6 Quadratkilometer Wald, Buschland und landwirtschaftliche Anbauflächen abgebrannt. Das entspricht rund 15 Prozent der gesamten Fläche der Insel.

Das Ausmaß der Waldbrände auf der Insel Rhodos ist enom - eine Drohnen-Aufnahme zeigt es deutlich. Bildrechte: dpa

Brände nahe Olympia unter Kontrolle

Auch Olympia kann aufatmen: Der Feuerwehr ist es gelungen, die Brände nahe der antiken griechischen Stätte auf der Halbinsel Peloponnes einzudämmen.



In der Region rund um Olympia waren am Samstag (29.07.) an mindestens drei Stellen gleichzeitig Brände ausgebrochen. Vorsorglich wurden einige Dörfer in der Nähe evakuiert und Straßen gesperrt.



Als sich die Flammen Olympia näherten, aktivierten die Verantwortlichen ein eigenes Löschsystem. Dadurch konnte die gesamte Stätte mit Wasser besprüht werden, damit die Flammen nicht weiterkommen. Zusätzlich waren 29 Löschflugzeuge sowie fünf Flugzeuge und ein Hubschrauber im Einsatz.

Explosionen in Munitionslager durch Waldbrand ausgelöst



Auch der Brand in einem Munitionslager in der Region Thessalien scheint wieder unter Kontrolle zu sein. Dort hatte am Donnerstag (27.07.) ein Feuer auf eine Kaserne der Luftwaffe in Nea Anchialos nahe der Hafenstadt Volos übergegriffen und mehrere Explosionen in einem Munitionslager ausgelöst.



Mehr als 130 Menschen mussten nach Angaben der Küstenwache aus der Gemeinde in Sicherheit gebracht werden. Mittlerweile können aber auch hier die Bewohner in ihre Häuser zurückkehren.



Bisher fünf Tote bei Waldbränden



Bei den Bränden in Griechenland sind bislang fünf Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Piloten eines Löschflugzeugs, das am 26.07. beim Einsatz auf der Insel Euböa abgestürzt ist.



Schätzungen des Athener Observatoriums zufolge, gingen knapp 50.000 Hektar Wald und Vegetation in Flammen auf. 30.000 Menschen mussten auf der Urlaubsinsel Rhodos evakuiert werden, darunter Einheimische und Touristen. 19.000 von ihnen wurden mit Bussen und Booten der Küstenwache in Sicherheit gebracht.

Der Polizei zufolge handelte es sich um die größte Evakuierungsaktion wegen eines Brandes, die es jemals in Griechenland gab. Tausende Touristen mussten auf der Straße, in Sporthallen, am Flughafen und in anderen provisorischen Unterkünften ausharren. Trotzdem reisten neue Touristen an.

Auch auf diesen griechischen Inseln hat es gebrannt

Auf Korfu mussten in der Nacht zu Montag (24.7.2023) mehr als 2.400 Menschen vorsorglich evakuiert werden. Es sind aber keine Häuser oder Hotels zerstört worden, so die Feuerwehr. Über 60 Feuerwehrleute, zwei Helikopter und zwei Löschflugzeuge sind nach Feuerwehrangaben auf der Insel im Einsatz gewesen, um die Brände einzudämmen.



Auf der Insel Euböa, bei Karystos, und auf der Halbinsel Peloponnes nahe der kleinen Hafenstadt Egion wurden am Montag große Brände gemeldet. In allen Fällen wurden mit dem ersten Tageslicht Löschflugzeuge und -hubschrauber eingesetzt, um die Brände einzudämmen, wie der Zivilschutz mitteilte.

Auch in Athen waren Brände entfacht. In mehreren Gebieten nahe der Hauptstadt mussten zahlreiche Anwohner und ein Kinder-Sommerlager mit 1.200 Teilnehmern evakuiert werden. Mittlerweile konnten die Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Helikopter unterstützen die Löscharbeiten nahe Athen. Bildrechte: imago images/NurPhoto

Kroatien: Feuer auf der Insel Ciovo

In Kroatien kämpften Feuerwehrleute gegen einen Waldbrand auf der Insel Ciovo. Am Sonntag (31. Juli 2023) gelang es schließlich, die Brandherde in der Nähe der Gemeinde Okrug Gornji zu lokalisieren, woraufhin die Feuerwehren aus den Städten Trogir und Split mit der Brandbekämpfung beginnen konnten.



Neben den Feuerwehrleuten waren sechs Löschflugzeuge im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Laut der örtlichen Feuerwehr breitete sich der Brand auf eine Fläche von über 600 Hektar aus. Ein starker Wind behinderte die Löscharbeiten, wie ein nationaler Feuerwehrverband mitteilte.



Tage zuvor (Mittwoch, 26.07.2023) war bereits ein Feuer in einem Wald in der Nähe der beliebten Küstenstadt Dubrovnik ausgebrochen und konnte bis auf etwa 12 Kilometer an die historische Innenstadt herankommen. Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle.

Italien: Brände weitgehend unter Kontrolle

Auch in Italiens loderten Wald- und Flächenbrände. Neben der italienischen Insel Sizilien ist auch die Adria-Region Apulien betroffen. Dort erreichte das Feuer am Donnerstagabend (27.07.2023) in der Provinz Lecce im Salento im Süden der Region einige Häuser und näherte sich bedrohlich der Küste. Ferienwohnungen mussten zwischenzeitlich evakuiert werden.

Dennoch gelang es der Feuerwehr in langen Nachteinsätzen, die kritischsten Brände unter Kontrolle zu bringen. Die Lage habe sich entspannt, so ein Sprecher der Feuerwehr im italienischen Fernsehen. Seit vergangenem Sonntag (23.07.2023) sind die Feuerwehrleute in Süditalien zu mehr als 3.200 Einsätzen ausgerückt.

Die Lage auf Sizilien, vor allem rund um die Hauptstadt Palermo, ist zwar nicht mehr ganz so kritisch wie in den vergangenen Tagen, dennoch ist die Feuerwehr weiterhin im Einsatz. Entwarnung gibt es also nicht.