Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen nahe Los Angeles. Bildrechte: Getty Images

Fläche von 22 Fußballfeldern betroffen

In dem Gebiet am Rand von Los Angeles mit vielen Villen und wohlhabenden Bewohnern ist nach Angaben der Feuerwehr am Montag (21.10.) ein Brand ausgebrochen. Dieser dehnte sich innerhalb von kurzer Zeit auf eine Fläche von etwa 22 Fußballfeldern aus. Der Brand sei aktuell zu einem kleinen Teil unter Kontrolle, Einsatzkräfte würden unermüdlich daran arbeiten, bedrohte Häuser zu schützen, heißt es in einem Feuerwehrbericht.

Feuerwehrleute in Kalifornien. Bildrechte: Getty Images

Feuerwehr in höchster Alarmbereitschaft

Die Löscharbeiten scheinen erfolgreich zu sein, denn die zwischenzeitliche Aufforderung an die Anwohner, ihre Häuser zu verlassen, wurde inzwischen wieder aufgehoben. Die Feuerwehr bleibt dennoch in höchster Alarmbereitschaft, denn auch an anderen Stellen des Westküstenstaates sollen Brände lodern.

Auch Löschhubschrauber sind im Einsatz. Bildrechte: Getty Images

Immer wieder Waldbrände in Kalifornien