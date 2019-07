Im Waldbrandgebiet von Lübtheen in Mecklenburg können die ersten Bewohner wieder in ihre Dörfer zurück. Das teilte der Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim und Chef des Einsatzstabes, Stefan Sternberg, mit. In der Gemeinde Trebs wurde demnach die Evakuierung am Mittag aufgehoben. In Jessenitz-Werk soll das ab 18 Uhr passieren. Insgesamt waren vier Orte vorsorglich geräumt worden. Sternberg erklärte zudem, das Feuer sei unter Kontrolle. Es stünden aber noch etwa 700 Hektar in Flammen.