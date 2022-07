Auch Italien wird in diesem Sommer von einer großen Dürre und zahlreichen Waldbränden heimgesucht. Nahe dem Gardasee, in Venetien, auf Sizilien und in Apulien stehen derzeit Wälder in Flammen.



Aufgrund der anhaltenden Hitzewelle und Trockenheit haben die Städte Verona und Pisa bereits den Wasserverbrauch eingeschränkt. Möglich ist, dass auch in weiteren Kommunen, insbesondere in Norditalien, kurzfristig das Trinkwasser rationiert werden muss.