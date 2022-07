Auch Italien wird in diesem Sommer von einer großen Dürre und zahlreichen Waldbränden heimgesucht. Im Grenzgebiet der italienischen Region Friaul-Julisch Venetien lodern seit Tagen ausgedehnte Waldbrände an verschiedenen Orten, etwa bei Monfalcone südlich von Görz (Gorizia).



Ein Großbrand beschäftigte auch Feuerwehrleute in der toskanischen Gemeinde Massarosa westlich von Lucca. In dem Gebiet wurden Hunderte Menschen aus ihren Häusern vor den Flammen in Sicherheit gebracht.



Aufgrund der anhaltenden Hitzewelle und Trockenheit haben die Städte Verona und Pisa bereits den Wasserverbrauch eingeschränkt. Möglich ist, dass auch in weiteren Kommunen, insbesondere in Norditalien, kurzfristig das Trinkwasser rationiert werden muss.