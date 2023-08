Dichter Rauch über dem Urlaubsparadies: Im Südwesten Frankreichs haben Behörden am Montag (14. August) aufgrund heftiger Waldbrände mehrere Campingplätze geräumt. Mehr als 3.000 Menschen seien am Montag von Zeltplätzen im Département Pyrénées-Orientales in Sicherheit gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit.



Mittlerweile hat die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gebracht, die Touristen konnten auf ihre Plätze zurückkehren.



Die Campinggäste eines von den Flammen verwüsteten Platzes übernachteten in Notunterkünften. Anwohner und Urlauber kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. 17 Feuerwehrleute erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung.

550 Feuerwehrleute und acht Löschflugzeuge waren im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Bildrechte: dpa

Das Feuer war am Montagnachmittag zwischen Saint-André und dem bekannten Badeort Argelès-sur-Mer am Mittelmeer ausgebrochen. Der Brandort lag westlich der Großstadt Perpignan unweit der spanischen Grenze im Departement Pyrénées-Orientales.



Größere zusammenhängende Waldgebiete gibt es vor Ort nicht, allerdings gerieten zahllose Bäume und Büsche auf rund 500 Hektar Fläche in Brand. Die Trockenheit und die starken Winde hätten das Risiko einer Ausbreitung des Feuers erhöht, sagte Umweltminister Christophe Béchu am späten Montagabend.



Das Département Pyrénées-Orientales ist stärker als jede andere französische Region von Trockenheit und Dürre betroffen. Anders als bei den katastrophalen Bränden auf Hawaii wurden in Frankreich noch keine Opfer gemeldet.

Hawaii von Bränden schwer getroffen

Auf Maui und der Nachbarinsel Hawaii waren am 8. August mehrere Feuer ausgebrochen, die von starken Winden schnell vergrößert wurden.



Die Zahl der Toten auf der Insel Maui ist mittlerweile auf 99 angestiegen. Der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, rechnet mit weiteren Opfern, weil noch nicht alle Ruinen der niedergebrannten Ortschaft Lahaina durchsucht worden sind. Mehr als 2.200 Gebäude wurden beschädigt oder zerstört, mehr als 850 Hektar Gelände sind verbrannt.



Die Kosten für den Wiederaufbau des historischen Ferienorts wurden von der Federal Emergency Management Agency (FEMA) auf 5,5 Milliarden Dollar geschätzt.

Praktisch alle Gebäude in Lahaina müssen wiederaufgebaut werden. Bildrechte: dpa

Kritik hatte es daran gegeben, dass auf Maui zu Beginn der Brände keine Warnsirenen zum Einsatz gekommen sein sollen. Die Sirenen auf der Insel, die vor drohenden Naturkatastrophen warnen sollten, ertönten nicht. Strom- und Mobilfunkausfälle behinderten zudem Versuche, die Bevölkerung auf anderen Wegen zu warnen.



Zusätzlich wurden die Rettungsarbeiten erschwert, da Lahaina im Norden und Süden jeweils nur über eine große Zufahrtsstraße erreichbar ist.

Spanien ächzt unter Rekordhitze

Ganz Spanien, inklusive seiner Inseln, leidet dieses Jahr unter extremer Trockenheit und Hitze - Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius haben Einheimische und Touristen ins Schwitzen und Stöhnen gebracht.



Der Wetterdienst hatte in Spanien in der letzten Woche vor dem Hintergrund der Trockenheit und auch wegen starker Winde vor einem erhöhten Waldbrandrisiko gewarnt. Nennenswerte Feuer gab es aber zum Glück nicht.



Vor allem Spanien ist zunehmend von Hitzewellen und Dürren betroffen. Im vergangenen Jahr wurden in dem Land fast 500 Feuer gezählt, die insgesamt mehr als 300.000 Hektar Land verwüsteten. In diesem Jahr zerstörten die Flammen bereits 70.000 Hektar Land.

Auf der spanischen Kanareninsel La Palma kämpften hunderte Feuerwehrleute gegen einen Brand, der rund 3500 Hektar Land zerstört hat. 4000 Menschen mussten evakuiert werden. Bildrechte: IMAGO / ABACAPRESS

Waldbrand in Portugal zerstört Tausende Hektar Land

Einen kleinen Lichtblick gibt es in Portugal: Dort hat die Feuerwehr einen Waldbrand nahe der bei Touristen beliebten Algarveküste unter Kontrolle gebracht. Sinkende Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit hätten dabei geholfen.



Tausende Feuerwehrleute bleiben aber weiterhin in Alarmbereitschaft. Rund um die Ortschaft Odemira mussten seit Samstag (5. August) rund 1.500 Menschen evakuiert werden. Insgesamt vernichtete das Feuer in den vergangenen Tagen rund 8.400 Hektar Waldfläche.



Seit Jahresanfang gab es in Portugal nach amtlichen Angaben bereits mehr als 5.600 Brände, die insgesamt knapp 25.000 Hektar Natur zerstört haben.

Viele beliebte Urlaubsziele sind aktuell von Waldbränden betroffen - Rhodos traf es besonders hart. Bildrechte: IMAGO/ZUMA Wire

Brände in Griechenland unter Kontrolle