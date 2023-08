Der größte Brandherd liegt im Nationalpark Dadia im Nordosten des Landes. Dort wehten starke Winde und heizten die Flammen an. Die Rauchschwaden der gewaltigen Brandherde von Dadia sind so groß, dass der Qualm noch viele hundert Kilometer entfernt deutlich zu sehen und zu riechen ist. So wurden die Bewohner und Touristen auf den mehr als 500 Kilometer westlich entfernten Inseln Ithaka und Kefalonia im Ionischen Meer von Rauchwolken und Gestank geweckt.

In der Westtürkei kämpfen Einsatzkräfte den zweiten Tag in Folge gegen einen Waldbrand. Starker Wind erschwert die Löscharbeiten in Canakkale.



Bereits am Dienstag (22.8.) waren mehrere Dörfer evakuiert worden. Nach offiziellen Angaben mussten mehr als 1.250 Menschen in Sicherheit gebracht waren. Zur Brandbekämpfung sei auch ein Schiff an den Hafen von Canakkale verlegt worden, teilte die Küstenbehörde mit.



In der Nacht war bereits der Schiffsverkehr in der Meerenge Dardanellen ausgesetzt worden, damit die Einsatzkräfte Wasser zum Löschen aus dem Meer entnehmen können.