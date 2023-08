Die Nachrichten von Waldbränden in beliebten europäischen Urlaubsregionen reißen nicht ab. Aktuell betroffen ist vor allem Griechenland, insbesondere der Nordosten des Landes.



Entspannung dagegen zeichnet sich auf Teneriffa ab. Hier konnten die ersten Menschen wieder in ihre Häuser zurückkehren. Die Behörden auf der Urlaubsinsel rechnen damit, dass die letzten kleineren Brände in den kommenden Tagen gelöscht sein werden.