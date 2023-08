Rauchwolken bis auf die griechischen Inseln spürbar

Der größte Brandherd liegt im Nationalpark Dadia im Nordosten des Landes. Dort wehten starke Winde und heizten die Flammen an. Die Rauchschwaden der gewaltigen Brandherde von Dadia sind so groß, dass der Qualm noch viele hundert Kilometer entfernt deutlich zu sehen und zu riechen ist. So wurden die Bewohner und Touristen auf den mehr als 500 Kilometer westlich entfernten Inseln Ithaka und Kefalonia im Ionischen Meer von Rauchwolken und Gestank geweckt. Im Nordosten Griechenlands toben aktuell die heftigsten Brände. Bildrechte: dpa

Der Waldbrand in der Westtürkei ist nach knapp zwei Tagen Löscharbeiten unter Kontrolle. Das betroffene Gelände in der Provinz Canakkale werde noch weiter abgekühlt, teilte der türkische Forstminister mit.



Der Schiffsverkehr in der angrenzenden Meerenge Dardanellen solle in eine Richtung wieder aufgenommen werden, teilte die Küstenwache mit. Der Verkehr war eingestellt worden, damit Flugzeuge Löschwasser aus der Meeresstraße schöpfen konnten.

Eine kostenlose Stornierung des Urlaubs aufgrund außergewöhnlicher Umstände ist möglich, wenn die eigene Urlaubsregion - und zwar in unmittelbarer Nachbarschaft - von den Bränden betroffen ist. Daher sollte man sich im Vorfeld ganz genau über die Lage vor Ort informieren. Hat man eine Pauschalreise gebucht, muss der Reiseanbieter den Reisepreis erstatten. Wer eine Pauschalreise gebucht hat und von Naturkatastrophen überrascht wird, hat gute Karten auf Kostenerstattung. Bildrechte: dpa



Kommt es während des Urlaubs zu Beeinträchtigungen durch Waldbrände, kann man die Reise vorzeitig beim Veranstalter kündigen. Der kommt dann für die Mehrkosten durch die verfrühte Abreise auf. Anspruch auf Schadenersatz wegen vergangener Urlaubsfreuden hat man allerdings nicht.



Ein Minderungsanspruch besteht nur dann, wenn der Veranstalter seine Fürsorgepflicht verletzt hat. Das ist dann der Fall, wenn der Reiseveranstalter vorgibt, dass am Urlaubsort alles in Ordnung ist, dann aber geplante Ausflüge ausfallen oder man wegen starker Rauchentwicklung sein Hotelzimmer nicht verlassen kann.



Es muss allerdings eine konkrete Gefahr bestehen. Denn mehrere Wochen im Voraus lässt sich nicht sagen, ob Feuer ausbrechen oder bereits gelöscht sind. Kostenfrei storniert werden kann also meist nur auf den letzten Drücker.

Kaum Storno-Möglichkeiten für Individualreisende