Bis Samstag (19. August) gingen nach Behördenangaben bereits rund 5000 Hektar Wald in Flammen auf. Das entspricht ungefähr der Fläche von 7000 Fußballfeldern. Mehr als 300 Feuerwehrleute, 18 Löschflugzeuge und Hubschrauber sind im Einsatz gegen die Feuer, die am Samstag noch nicht unter Kontrolle waren.



Rund 4000 Menschen mussten seit Beginn der Brände ihre Häuser verlassen, andere wurden aufgefordert, wegen der starken Rauchentwicklung nicht ins Freie zu gehen. In Turnhallen wurden Notunterkünfte eingerichtet. Der bei Touristen beliebte Nationalpark am Vulkan Teide wurde geschlossen. Die Flammen wüten in den Hügeln unterhalb des Vulkans in der Nähe mehrerer Dörfer.



Die vor der nordafrikanischen Küste im Atlantik gelegene spanische Inselgruppe der Kanaren war kürzlich von einer extremen Hitzewelle heimgesucht worden, die in vielen Regionen für Trockenheit gesorgt und die Waldbrandgefahr erhöht hat.