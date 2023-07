Auch in Griechenland entflammten die ersten Waldbrände des Jahres. In mehreren Gebieten nahe der Hauptstadt Athen mussten zahlreiche Anwohner und ein Kinder-Sommerlager mit 1200 Teilnehmern evakuiert werden.

Doch nicht nur nahe Athen, auch auf Rhodos sind die Brände am wüten. Dort steht ein Waldgebiet in Flammen. Einwohner und Ortschaften sind aktuell nicht bedroht. Der Wald brennt auf der Insel in der Ortschaft Apollona und hat laut Feuerwehr bereits ein Ausmaß von etwa 30 Hektar, also 30 Fußballfeldern angenommen.



Mit einem Ende der Flammen ist in Griechenland vorerst nicht zu rechnen. Eine Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 44 Grad jagt die nächste. Auch die Feuerwehrt warnt, dass mit den Temperaturen die Gefahr von Waldbränden im ganzen Land deutlich ansteige.