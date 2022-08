Wie eine richtige Berühmtheit hatte Walross Freya Fans, aber auch Kritiker. Sie polarisierte. Die Zeitung "Verdens Gang" hatte für den tierischen Star sogar online einen Livestream eingerichtet. Der niederländische Radio- und TV-Sender Omrop Fryslân verlieh dem etwa fünf Jahre alten Tier einst den Namen "Freya" – nach der nordischen Göttin der Liebe. Denn auch hier hatte es sich das Walross-Weibchen schon bequem gemacht. Zuvor wurde es in Dänemark, Wales, Irland, Deutschland und Schweden gesichtet – bis zu 3.000 Kilometer südlich ihres eigentlichen Lebensraumes in der Antarktis entfernt.

Im Osloer Hafen machte es sich das sonnenhungrige Tier bevorzugt auf Booten und Schiffen bequem. Problem: Einige hielten dem 600-Kilo-Kampfgewicht nicht stand und kenterten. Schaulustige, die dem Walross allen Appellen zu Trotz zu nahe kamen, wurden mit Fauchen vertrieben. Am Ende sahen offizielle Stellen in Walross Freya eine ernstzunehmende Gefahr. Aus "Sicherheitsgründen" wurde das Tier am Sonntagmorgen eingeschläfert, wie die Fischereidirektion danach mitteilte.