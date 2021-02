Bisher werden die Ältesten gegen Covid-19 geimpft, aber bald soll es altersmäßig rückwärts gehen. Doch was ist mit den Kindern? Ein einziger Impfstoff ist ab 16 Jahren zugelassen, alle anderen nur für Erwachsene. Erst wenige Hersteller haben mit Studien an Minderjährigen begonnen. Denn das ist aufwendig: Je jünger die Kinder werden, desto größer der Aufwand.

Erst vor wenigen Tagen hat Gesundheitsminister Jens Spahn die Hoffnung verbreitet, dass es bereits zum Ende des Sommers einen Impfstoff für Kinder geben könnte. Fred Zepp sieht das anders. Der Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin der Universität Mainz rechnet "frühestens Ende des Jahres, eher Anfang nächsten Jahres damit", dass Kinder in Deutschland geimpft werden könnten. "Der Prüfaufwand ist viel höher als bei Erwachsenen", sagt das Mitglied der Stiko. "Je jünger der Mensch ist, desto ausgeprägter kann er reagieren und desto stärker sind eventuell auch Nebenwirkungen", so Zepp.

"Vor der klinischen Prüfung an Kindern muss sichergestellt sein, dass in den Studien bei Erwachsenen keine schwerwiegenden Nebenwirkungen aufgetreten sind", heißt es vom Robert Koch-Institut (RKI). "Kinder sind schon allein aus ethischen Gründen nicht für frühe Tests vorgesehen."

Der Impfstoff von Biontech/Pfizer ist derzeit ab 16 Jahren zugelassen. Geplant ist jedoch bereits, die Impfstoffe an Kindern zwischen 0 und 15 Jahren zu testen. Astrazeneca will "in den kommenden Monaten" 6- bis 18-Jährige in seine Studien einbeziehen, wie eine Sprecherin sagte. Moderna hat schon im Dezember eine Studie mit 3.000 Minderjährigen in den USA begonnen.