Das Jahr 2020 ist ein ganz besonderes Jahr: nämlich ein Schaltjahr. Das bedeutet, dass der Februar statt 28 Tagen in diesem Jahr 29 Tage lang ist - und alle Menschen, die an einem 29. Februar geboren wurden, endlich mal wieder Geburtstag feiern können.

Weshalb es nicht April oder Juni sind, die um einen Tag verlängert werden? Um die Notwendigkeit sogenannter Schaltjahre wussten bereits die alten Ägypter. Dieses Wissen wurde in den Julianischen Kalender übernommen. Der geht auf Julius Cäsar zurück und stammt aus dem Jahr 46 vor Christus. Cäsar reformierte damals den bis dahin geltenden römischen Mondkalender und übernahm dabei auch die Schalttage. Damals endete ein Kalenderjahr mit dem Februar. Deshalb wurde dieser Monat durch den zusätzlichen Tag ergänzt. In der Folge war die durchschnittliche Jahresdauer zwar nicht mehr knapp sechs Stunden zu kurz, dafür aber gut elf Minuten zu lang - bis Gregor XIII. das Kalenderregelwerk verfeinerte.

Die möglichst exakte Angleichung unseres Kalenders an das astronomische Sonnenjahr - also die Dauer eines Erdumlaufs um die Sonne - erwies sich in den vergangenen gut 2.000 Jahren als durchaus verzwickte Angelegenheit. Denn mit einem Schalttag alle vier Jahre ist es nicht getan: Dadurch wird die durchschnittliche Jahresdauer zwar von 365 auf 365,25 Tage verlängert - das aber ist wiederum ein bisschen zu viel, denn tatsächlich ist das Sonnenjahr nur 365,2422 Tage lang. Gelöst wurde dieses Problem durch eine weitere Korrektur. Diesmal in die andere Richtung ... Um die Unstimmigkeit auszugleichen, setzte Papst Gregor XIII. 1582 im Zuge der nach ihm benannten Gregorianischen Kalenderreform die heute noch geltenden drei Regeln für das Schaltjahr in Kraft.

"Schaltjahre sind Katastrophenjahre", besagt der Aberglaube. Angeblich soll man in diesen Jahren keine Häuser bauen und keine Ehe schließen - beides wäre zum Scheitern verurteilt. Am Schalttag geborene Kinder müssen nicht nur damit klarkommen, nur alle vier Jahre ihren richtigen Geburtstag feiern zu können, sondern auch, von Geistern heimgesucht zu werden. Zu allem Überfluss sollen Schaltjahre so richtig kalt werden. Das zumindest besagt eine Bauernregel.



Was dran ist, an diesen Mythen? Vermutlich nicht viel ... Denn zumindest in Sachen Kälte hat uns das Jahr 2020 bislang verschont.