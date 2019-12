Trauriges Ende Von wegen betrunken: Erfurter Waschbär war krank!

Auf ihrer Suche nach Nahrung treiben Waschbären so manche Eigenheimbesitzer in die Verzweiflung. Sie durchwühlen den Müll und finden selbst die kleinsten Schlupflöcher, um ins Haus zu gelangen. In Erfurt hat ein Waschbär jetzt den Weihnachtsmarkt unsicher gemacht - und es innerhalb kürzester Zeit zur Berühmtheit in den sozialen Netzwerken gebracht. Er sei betrunken, glaubten die User, und erfreuten sich an dem torkelnden Bären. Doch weit gefehlt: Das Tier war krank und musste erschossen werden.