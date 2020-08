Wird für uns bald das Trinkwasser knapp? Obwohl es in diesem Sommer weitaus mehr geregnet hat als in den vergangenen beiden Jahren, ist es nach wie vor viel zu trocken in Deutschland.

Auch in der Gemeinde Hachenburg im Westerwald laufen die Trinkwasserspeicher leer, der Verbandsbürgermeister ist besorgt. Die unterirdischen Quellen, die das örtliche Wasserwerk anzapft, liefern bis zu 75 Prozent weniger Wasser. Die Situation in den Wasserspeichern in Brandenburg und Sachsen ist "äußerst angespannt", sagen Experten. Was tun, wenn aus dem Hahn kein kühles Nass mehr sprudelt?