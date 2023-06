Außerdem gehen Schätzungen des Bundeswirtschaftsministeriums davon aus, dass Deutschland rund 70 Prozent seines Bedarfs an grünem Wasserstoff in Zukunft importieren muss, zum Beispiel aus dem sonnenreichen Spanien. Vermutlich können nur 30 Prozent des deutschen Bedarfs in Deutschland selbst hergestellt werden.

Weil für grünen Wasserstoff viel erneuerbare Energie gebraucht wird, kann Deutschland seinen Bedarf nur zum Teil selbst herstellen. Bildrechte: enviaM/Christian Kortüm