Nachdem im vergangenen Jahr die meisten Weihnachtsmärkte Pandemie-bedingt abgesagt werden mussten, startet die Saison des weihnachtlichen Budenzaubers in diesem Jahr vielerorts besonders früh.



Ein Großteil der Deutschen steht dafür bereits in den Startlöchern. 71 Prozent der Bundesbürger wollen in diesem Jahr "bestimmt" oder "wahrscheinlich" einen Weihnachtsmarkt besuchen, ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov.



Doch ob daraus etwas wird, muss sich erst noch zeigen. Denn die ersten Städte haben angesichts der vierten Corona-Welle auch für dieses Jahr in Sachen Weihnachtsmarkt die Segel gestrichen. Andere wollen mit Hygienekonzepten durchstarten.

Welche Corona-Regeln gelten auf dem Weihnachtsmarkt?

Welche Corona-Regeln auf den einzelnen Weihnachtsmärkten gelten ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Manche Märkte sollen ohne größere Einschränkungen ablaufen, teilweise ist Maskenpflicht angesagt. Andernorts gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet). Oder die 2G-Regel, bei der es Zutritt generell nur für Geimpfte und Genesene gibt. Dort können dann etwa Abstandsregeln, Maskenpflicht und weitere Einschränkungen entfallen.



Meist sind detaillierte Hygiene-Konzepte nötig. Märkte werden oft auf größere Flächen ausgedehnt, mit einer reduzierten Zahl von Ständen. Auch die Aufteilung in Bereiche zum Flanieren oder Verweilen ist in einigen Konzepten vorgesehen. Und: Die Vorgaben werden in vielen Bundesländern verschärft, wenn dortige Corona-Warn- oder -Alarmstufen überschritten sind.

Ohne Maske auf dem Weihnachtsmarkt? Welche Corona-Regeln gelten, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Bildrechte: IMAGO / Shotshop

Trotz 2G-Regel: Weihnachtsmärkte dürfen auch in Sachsen stattfinden