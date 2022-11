Traditionell öffnen Weihnachtsmärkte nach dem Totensonntag - und der ist dieses Jahr am 20. November.

Doch wer schon jetzt Glühwein, gebrannte Mandeln und Bratwurst genießen möchte, ist in Hamburg und Berlin richtig. Mit dem "Winterzauber" findet dort seit dem 4. November ein "Weihnachtsrummel" statt. Und ganz Frühe waren schon im Oktober dran: in Bayreuth!

Glühwein statt Halloween - Seit 2004 verschiebt Bayreuth seinen Weihnachtsmarkt nach vorn - in den Oktober. Der darf dann aber wegen der noch nicht begonnenen Adventszeit nicht so heißen, sondern nur "Winterdorf". Am Alten Schloss sorgt ein Minidorf aus 6 Holzhütten für Après-Ski-Stimmung.