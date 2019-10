Bunte Buden, Glühwein in 22 Varianten und Weißbier-Eis: Eigenlich ist es im Bayreuther Winterdorf wie auf einem ganz gewöhnlichen Weihnachtsmarkt, wenn da die ungewöhnliche Eröffnungszeit wäre. Schon am 17. Oktober öffnete der deutschlandweit erste Markt mit Weihnachtsbezug seine Pforten. Von der Weihnachtszeit ist man also noch meilenweit entfernt. Trotzdem: Den Bayreuthern scheint es zu gefallen. Mehr als 120.000 Markt-Fans lockt das Winterdorf alljährlich seit 2004 an - in diesem Jahr sogar einige mit Badeanzug oder -hose, denn bei den noch warmen Temperaturen lockt auch eine Sauna-Hütte.