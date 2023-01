Rote und Gelbe Karten kennt jeder Fußball-Fan. Aber eine Weiße? Schiedsrichterin Catarina Campos hat bei einem Pokalspiel in Portugal am 21. Januar eben diese Weiße Karte gezeigt - zum ersten Mal in der Fußball-Geschichte. Doch was bedeutet sie?

Schrieb Fußball-Geschichte: Schiedsrichterin Catarina Campos in Lissabon. Bildrechte: Canal_11Oficial