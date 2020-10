Das nach einem Transportunfall gestrandete weiße Löwenbaby Lea kann nach sechswöchiger Pflege in einem Reptilienzoo in Rheinland-Pfalz nun an seinen Bestimmungsort in Spanien weiterreisen. "Alle Dokumente für eine rechtskonforme Reise liegen jetzt vor", sagte Landrat Dietmar Seefeldt vom Landkreis Südliche Weinstraße in Landau.