Sie sind eigensinnig, grazil, haben sieben Leben, sind wunderschön und wissen ganz genau, wie sie den Menschen an der Nase herumführen können: Katzen. Kein Wunder, dass die Tiere seit jeher in vielen Kulturen gott-ähnlich verehrt werden. Doch wussten Sie auch, dass Katzen einen viel schnelleren Herzsschlag als wir Menschen haben? Oder, dass es schätzungsweise 720 Millionen Haus- und Streunerkatzen auf der ganzen Welt gibt? Diese und noch weitere spannende Fakten zu Deutschlands Lieblings-Tier gibt es hier:

Sind die Lauscher nach vorn gedreht, befindet sich die Katze in Alarmbereitschaft. Flach angelegt bedeutet es, dass es dem Stubentiger nicht gut geht oder er ängstlich ist. Übrigens: Insgesamt hat eine Katze rund 500 verschiedene Muskeln, die es ihr ermöglichen, sich so katzentypisch flexibel und elegant zu bewegen.

So klein und zart manche Katzen sind, so agil und kraftvoll können sie also auch sein. Tatsächlich schlummern in ihnen wahre Kraftpakete. Beweis? Eine durchschnittliche Hauskatze kann ungefähr die fünffache Höhe ihrer eigenen Größe springen. Was hingegen nicht so gut klappt: Klettern.