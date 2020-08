Mit "mindestens 14 Jahren" verstarb Bob im Juni 2020 an den Folgen eines Unfalls. Musiker Bowen fand berührende Worte für seinen Freund: "Bob hat mir das Leben gerettet. So einfach ist das. Er gab mir so viel mehr als nur Kameradschaft. Mit ihm an meiner Seite fand ich eine Richtung und einen Sinn, die ich vermisst hatte." Leb wohl, Bob!