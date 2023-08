Fast 1.800 kleine und große Harry Potter-Fans haben in Hamburg einen Weltrekord geknackt und damit gleich einen neuen aufgestellt. Es galt, dass sich mindestens 998 Menschen als Harry Potter gekleidet versammeln - dieser Weltrekord wurde 2017 in Australien aufgestellt. Aber Hamburg hat es geschafft: Der Veranstalter zählte ganze 1.758 verkleidete Fans. Gefordert waren Kostüme mit einem schwarzen knielangen Umhang, eine runde Brille, sowie der markanten Blitz-Narbe auf der Stirn.

Anlass für das Fest war das 25-jährige Jubiläum des ersten Harry Potter-Buches in Deutschland. Mit vor Ort war auch Rufus Beck, der Sprecher der Hörbücher. Er nahm das Publikum in Hamburg mit einer interaktiven Lesung mit in die Zauberwelt der Bücher.