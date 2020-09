Ein Hoch kostet 360 Euro, ein Tief hingegen "nur" 240. Der Grund für diesen Unterschied ist nicht, dass Tiefdruckgebiete unbeliebter sind, sondern weil Hochdruckgebiete länger andauern. Erfahrungsgemäß werden im Jahr etwa 50 - 60 Hochs und 130 - 150 Tiefs getauft. Es gibt also mehrere Durchgänge von A - Z pro Jahr!

Seit 1954 vergibt das Institut für Meteorologie der FU Berlin Namen für Hoch- und Tiefdruckgebiete, die das Wetter in Mitteleuropa beeinflussen.

Damals wurden Tiefdruckgebiete mit weiblichen und Hochdruckgebiete mit männlichen Vornamen belegt - in alphabetischer Reihenfolge. Erst 1998 "emanzipierte" sich das Verfahren. Seitdem tragen die Hochs und Tiefs jährlich abwechselnd weibliche und männliche Vornamen.

In geraden Jahren hören Hochdruckgebiete auf männliche und Tiefdruckgebiete auf weibliche Namen. In ungeraden Jahren ist es umgekehrt. 2021 werden also Tiefs Namen wie "Siegfried" tragen und Hochs zum Beispiel "Edda" heißen.