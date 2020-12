Am Bahnhof, in Zügen und Supermärkten und mittlerweile auch am Arbeitsplatz, die Maske ist schon Teil unseres Alltags geworden. In manchen Ortschaften wird die Mund-Nasen-Bedeckung sogar in den Innenstädten zur Pflicht, auch wenn man sich an der frischen Luft aufhält. In einer neuerlichen Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation wird nun das Tragen der Maske in der eigenen Wohnung empfohlen.