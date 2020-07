Corona-Lockerungen gibt es insbesondere für innerdeutsche Reisen und Urlauber aus dem europäischen Ausland. Die Details sind Ländersache. Das bedeutet, dass die Ministerpräsidenten und ihre jeweiligen Regierungen darüber entscheiden, was erlaubt ist und was nicht. Deshalb gilt für Urlauber: Auf eine Reise sollte man möglichst gut vorbereitet sein, da selbst Landkreise oder Städte Gestaltungsspielraum haben. Dass Einrichtungen öffnen dürfen, bedeutet lange nicht, dass sie auch geöffnet sind. Der Griff zum Telefon oder ein Blick ins Internet ist hier vor der Abreise also immer anzuraten. Sollte man an den Urlaubsort reisen (können), gibt es zudem einiges zu beachten.