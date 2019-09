Meist haben Schlager und Volksmusik die Nase vorn, wenn es darum geht, den Wiesn-Hit eines Jahres zu landen. Welcher Titel sich letztendlich durchsetzen kann - das entscheiden die Besucher des Oktoberfests. In den vergangenen Jahren waren es Mickie Krause mit "Schatzi, schick mir ein Foto" (2011), Die Toten Hosen mit "An Tagen wie diesen" (2012) oder auch voXXclub mit "Rock mi" (2013). Gleich zwei Jahre in Folge schallte Helene Fischers "Atemlos" (2014 & 2015) durch die Bierzelte, die zwei Jahre danach war es Andreas Gabaliers "Hulapalu" (2016 & 2017). Im vergangenen Jahr war die Theresienwiese fest in den Händen von "Cordula Grün" - und zwar in der Version der Draufgänger, dabei stammt der Song eigentlich vom österreichischen Sänger Josh. Und dieses Jahr?