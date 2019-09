Neben der Warnung vor Taschendieben (Pass fotokopieren und die Kopie mit sich tragen!) liegt dem US-Generalkonsulat vor allem eine Sache am Herzen: das deutsche Bier. Denn das sei deutlich stärker als die amerikanischen Varianten. Auch sein Behältnis, der Maßkrug, bedarf einer Erklärung. Der ist nämlich keineswegs ein Souvenir, geschweige denn eine Waffe zum Zuschlagen. Ebenso gilt es das Verhalten nach dem Biergenuss zu prüfen: Tanzen auf den Biertischen? Auch das ein NoGo!



Zum Glück kann nach dieser Einweisung wirklich nichts mehr schief gehen: Enjoy the strong German beer - an have fun, liebe US-Bürger!