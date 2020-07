Einfach mitten in der Natur campen? Das ist nicht so ohne Weiteres möglich. (Archiv) Bildrechte: imago/photothek

In Deutschland ist es nicht gestattet, wild zu campen. Wer dennoch mit seinem Zelt in der freien Natur übernachten möchte, kann es auf sogenannten Trekkingplätzen versuchen. Das sind Plätze ganz ohne Komfort und Schnickschnack, die eigentlich für Wanderer aller Art gedacht sind. Übernachten kann man hier für einen schmalen Taler, auf manchen Plätzen sogar umsonst. GEO.DE hat eine schöne Übersicht zusammengestellt, wo Sie Ihr Zelt aufschlagen dürfen.

Das ist beim Thema "Wildcampen" erlaubt

Während es verboten ist, sein Zelt in freier Natur aufzuschlagen, ist im Bulli oder Wohnmobil das einmalige Schlafen zur "Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit" in der Regel zulässig. Dabei gehen die Behörden normalerweise von einem Zeitraum von zehn Stunden aus. Sich häuslich einzurichten oder ein Vorzelt aufzubauen, ist damit also nicht gemeint, sondern lediglich das Parken um zu übernachten. Dass man dabei auch die Parkvorschriften zu beachten hat, versteht sich von selbst.



Apps und Portale wie park4night können hilfreich sein, ein schönes Plätzchen für die Ruhepause zu finden. ABER: Achten Sie darauf, keinen Müll oder andere Schäden zu hinterlassen! Wer ohne Schnickschnack sein Zelt aufschlagen will, kann auf einem Trekkingplatz übernachten. Bildrechte: imago images / Shotshop

Wildcampen im Ausland?

Gelten die Regeln für Deutschland auch in anderen Ländern? Nein, denn in Schweden, Finnland und Norwegen gibt es z.B. das Jedermannsrecht. Das bedeutet, dass jeder sein Zelt für eine Nacht aufschlagen darf, wo es ihm oder ihr gefällt. Natürlich nur, wenn es am entsprechenden Ort nicht verboten ist. Auch in den baltischen Ländern und in Schottland kann man größtenteils wild campen.

In Österreich hängt es vom jeweiligen Bundesland ab, ob wild gecampt werden darf oder nicht. Das Übernachten auf Waldflächen ist dabei jedoch meistens verboten. In der Schweiz ist die rechtliche Lage auch uneinheitlich. Die Regelungen können sich je nach Kanton unterscheiden. Generell gilt: In Schutzgebieten ist das Wildcampen verboten. Auch in Frankreich ist es verboten, es sei denn es handelt sich um ein Privatgrundstück und eine Erlaubnis liegt vor. Auf Straßen oder Parkplätzen ist eine behördliche Erlaubnis nötig. Oberhalb der Baumgrenze ist das Übernachten im Biwak in der Regel aber unproblematisch.

In Spanien ist das Wildcampen mit einer behördlichen Genehmigung erlaubt, in Italien und Portugal ist es verboten.

Pop-up-Camps

Eine Alternative zum Wildcampen in Deutschland sind sogenannte Pop-up-Camps. Das Konzept ist einfach: Ungenutzte Flächen wie weitläufige Grundstücke, große Gärten oder nicht genutzte Festivalgelände sollen kurzfristig in Campingplätze verwandelt werden. Die einzelnen Parzellen werden mit Kreide markiert. Da es auf den meisten Plätzen weder Rezeption noch Restaurant gibt, sind sie vorerst nur für Selbstversorger mit Wohnwagen, Wohnmobil, Bulli oder Caravan eine Option. Mehr Informationen dazu gibt es hier.