Wolf, Wildschwein, Waschbär Wildtiere in der Stadt - Das müssen Sie beachten

Wildschweine, Füchse, Waschbären, Biber und sogar Wölfe: Viele Wildtiere sind inzwischen in kleinen und großen deutschen Städten heimisch. Die Tiere werden vom großen Futterangebot angelockt, stören sich nicht am Lärm und finden auf Brachflächen und in Gärten nahezu paradiesische Lebensräume. Für viele Wildtiere sind Städte ein regelrechter Supermarkt, in dem sie in Mülltonnen und Gärten nur noch zulangen müssen.

Großes Nahrungsangebot

Das große Nahrungsangebot ist aber nicht der einzige Grund, warum Feldhase, Wolf, Rotfuchs und Co. den Weg in die Städte finden. Der Fuchs beispielsweise ist ein regelrechter Nahrungsopportunist. Er fängt Kleintiere wie Mäuse, Tauben und Wildkaninchen und labt sich ebenso an Abfällen. Auch Wildschweine haben die Erfahrung gemacht, dass sich in Mülltonnen, Gärten und Komposthaufen Essbares finden lässt. Wildschweine bedienen sich gern an Mülltonnen oder in Gärten. (Archiv) Bildrechte: imago images / blickwinkel

Wildnis mitten in der Stadt