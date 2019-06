Mordkommission ermittelt Wimmerndes Baby aus dem Müll gerettet - Mutter in U-Haft

BRISANT | 18.06.2019 | 17:15 Uhr

Wie konnte das geschehen? In der Kleinstadt Kierspe in Nordrhein-Westfalen ist ein neugeborenes Mädchen in einem zugeknoteten Müllsack im Garten hinter dem Haus gefunden worden. Es überlebte nur knapp.