Schnee, Schneeregen und Graupel haben in der Nacht auf Freitag in Nordrhein-Westfalen vor allem in den höheren Lagen den Verkehr behindert. Im Bergischen Land, im Sauerland und in der Eifel waren viele Autofahrer gezwungen, langsamer zu fahren. Besonders betroffen waren die A45 und die A4. Im Märkischen Kreis, im Hochsauerlandkreis und im Kreis Siegen gab es mehrere Unfälle mit Blechschäden. Viele Busse hatten Verspätung oder fielen aus. Noch sorgt Tief "Kari" in vielen Teilen Deutschlands für nass-kalte Witterung mit polarer Meeresluft. Zum Wochenende aber soll der Wind drehen und kalte Luft aus Osteuropa mitbringen.