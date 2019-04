Ei, ei, ei! Mitten im April ist der Winter zurück. Auf dem Brocken schneit es am Wochenende. In den Nächten gibt es Minusgrade. Wenn das so weitergeht, rutschen dem Hasen die Ostereier also in den Tiefschnee. Auf dem Brocken fiel am Freitagabend bei Minusgraden Schnee. Auch am Samstag soll es laut Vorhersage dort schneien. Gut einen Meter hoch liegt die weiße Pracht derzeit dort. Am Wochenende werde es grau und eisigkalt bleiben, sagte Meteorologe Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig. Auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag sollen die Temperaturen im Bergland auf bis zu minus neun Grad sinken. Es sei mit Glätte zu rechnen. Tagsüber könne es in den oberen Berglagen Dauerfrost geben. Im Tiefland sollen die Temperaturen ein bis zwei Grad erreichen. Sonntag werde es im Tagesverlauf dann wieder etwas wärmer.